Де дивитися "Мілан" – "Ювентус": розклад трансляцій чемпіонату Італії

"Мілан" прийме на "Сан Сіро" "Ювентус" у центральному матчі 16-го туру італійської Серії А, який відбудеться в середу, 6 січня.

Пряму трансляцію поєдинку, який розпочнеться о 21:45 за київським часом, в Україні можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 1". У Росії гру покажуть на "Матч ТВ".

Туринський клуб, який вигравав першість країни протягом дев'яти останніх років, зараз посідає п'яте місце, а "Мілан", який є останнім чемпіоном до початку гегемонії "Ювентуса", йде першим у таблиці.

Гості є фаворитами протистояння. На перемогу команди Кріштіану Роналду можна поставити за коефіцієнт 2,10, на нічию – за 3,50, а успіх "червоно-чорних" оцінюється котируванням 3,40.

Котирування на матч "Мілан" - "Ювентус" Bet365

Останній матч між командами на "Сан Сіро" відбувся в липні 2020 року. Тоді "Мілан" переміг на своєму полі з рахунком 4:2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з інформацією ЗМІ, Роналду став найкращим бомбардиром в історії футболу. На це відреагував "Король футболу" Пеле. Бразилець змінив свій профіль в Instagram.