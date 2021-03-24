Где смотреть Мальта – Россия: расписание трансляций отбора ЧМ-2022

Сборная России по футболу в среду, 24 марта, проведет свой первый матч в отборе на чемпионат мира-2022.

Подопечные Станислава Черчесова сыграют в гостях против команды Мальты. Начало в 21:40 по киевскому времени (22:40 мск).

В прямом эфире игру покажет Первый канал (Россия). В записи, 25 марта, в 00:40 встреча будет транслироваться на телеканале "Матч ТВ".

Как сообщал OBOZREVATEL, параллельно с россиянами во Франции свой путь на ЧМ-2022 в Катаре начнет и сборная Украины. Уже опубликован список телеканалов, который будут показывать встречу "сине-желтых" против действующих чемпионов мира.

Напомним, что звездный футболист сборной России Александр Головин не сможет помочь национальной команде в матче отбора к чемпионату мира 2022 года со Словенией, который состоится 27 марта в Сочи.

Отметим, что Черчесов нахамил шоумену в прямом эфире после жеребьевки отбора на ЧМ-2022 по футболу