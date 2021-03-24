Де дивитися Мальта – Росія: розклад трансляцій відбору ЧС-2022

Збірна Росії з футболу в середу, 24 березня, проведе свій перший матч у відборі на чемпіонат світу-2022.

Підопічні Станіслава Черчесова зіграють в гостях проти команди Мальти. Початок о 21:40 за київським часом (22:40 мск).

У прямому ефірі гру покаже Перший канал (Росія). У записі, 25 березня, о 00:40 зустріч буде транслюватися на телеканалі "Матч ТВ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, паралельно з росіянами у Франції свій шлях на ЧС-2022 в Катарі почне і збірна України. Вже опубліковано список телеканалів, який будуть показувати зустріч "синьо-жовтих" проти діючих чемпіонів світу.

Нагадаємо, що зоряний футболіст збірної Росії Олександр Головін не зможе допомогти національній команді в матчі відбору до чемпіонату світу 2022 року зі Словенією, який відбудеться 27 березня в Сочі.

Відзначимо, що Черчесов нахамив шоумену в прямому ефірі після жеребкування відбору на ЧС-2022 з футболу.