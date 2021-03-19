Звезду сборной России не пустили в РФ на матч отбора ЧМ-2022

Звездный футболист сборной России Александр Головин не сможет помочь национальной команде в матче отбора к чемпионату мира 2022 года со Словенией, который состоится 27 марта в Сочи.

Причиной кадровой проблемы тренерского штаба хозяев поля стала договоренность клубов французской Лиги 1, где полузащитник выступает за "Монако", не отпускать своих игроков за пределы Евросоюза, сообщает "Советский спорт". Таким образом команды из Франции решили обезопасить себя от пятидневного и более длительного карантина для игроков по возвращении из сборных.

24-летний Головин пропустит поединок в Сочи, зато поможет сборной России в матчах с Мальтой и Словакией, которые подопечные Станислава Черчесова проведут на выезде.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины перенесла первые матчи отборочного турнира ЧМ-2022 с Финляндией и Казахстаном.