Где смотреть "Ливерпуль" – "Реал": расписание трансляций Лиги чемпионов

В среду, 14 апреля, "Ливерпуль" на родном "Энфилде" примет "Реал" в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов и попытается совершить камбэк после выездного поражения со счетом 1:3.

Прямую трансляцию поединка, который начнется в 22:00 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2" и медиасервисе MEGOGO на pop-up канале Volia Football HD 1. В России игру покажут по "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2", а в Беларуси – по "Беларусь 5".

"Ливерпуль" является фаворитом домашнего для себя матча. Ставки на его победу принимаются за коэффициент 1,95, на ничью – за 3,80, а на триумф "Реала" можно поставить за 3,50.

Котировки на матч "Ливерпуль" - "Реал" Bet365

Несмотря на это, спортивные аналитики не верят в то, что подопечным Юргена Клоппа удастся отыграть гандикап в два мяча по сумме двух встреч. Котировки на выход испанского клуба в полуфинал ЛЧ находятся на уровне 1,22 против 4,00 на успех "Ливерпуля".

Котировки на проход в паре "Ливерпуль" - "Реал" Bet365

Как сообщал OBOZREVATEL, первыми полуфиналистами Лиги чемпионов 2020/21 стали ПСЖ и "Челси", несмотря на поражения во вторых матчах. Победитель пары "Ливерпуль" – "Реал" сыграет с английской командой.