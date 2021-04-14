Де дивитися "Ліверпуль" – "Реал": розклад трансляцій Ліги чемпіонів

У середу, 14 квітня, "Ліверпуль" на рідному "Енфілді" прийме "Реал" в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів і спробує зробити камбек після виїзної поразки з рахунком 1:3.

Пряму трансляцію поєдинку, який розпочнеться о 22:00 за київським часом, в Україні можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 2" і медіасервісі MEGOGO на pop-up каналі Volia Football HD 1. У Росії гру покажуть на "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 2", а в Білорусі – на "Білорусь 5".

"Ліверпуль" є фаворитом домашнього для себе матчу. Ставки на його перемогу приймаються за коефіцієнт 1,95, на нічию – за 3,80, а на тріумф "Реала" можна поставити за 3,50.

Котирування на матч "Ліверпуль" - "Реал" Bet365

Незважаючи на це, спортивні аналітики не вірять у те, що підопічним Юргена Клоппа вдасться відіграти гандикап у два м'ячі за сумою двох зустрічей. Котирування на вихід іспанського клубу в півфінал ЛЧ знаходяться на рівні 1,22 проти 4,00 на успіх "Ліверпуля".

Котирування на прохід у парі "Ліверпуль" - "Реал" Bet365

Як повідомляв OBOZREVATEL, першими півфіналістами Ліги чемпіонів 2020/21 стали ПСЖ і "Челсі", незважаючи на поразки у других матчах. Переможець пари "Ліверпуль" – "Реал" зіграє з англійською командою.