Где смотреть футбол Германия – Украина. Расписание трансляций матча национальных сборных

Сборная Украины по футболу в понедельник, 12 июня, в Бремене на стадионе "Везерштадион" проведет свой товарищеский матч с национальной командой Германии. Встреча, которая станет 1000-й для Бундестим, начнется в 19:00 по киевскому времени.

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В прямом эфире игру совместно покажет "Megogo Футбол 1" и региональные телеканалы "Суспильного". Megogo Футбол 1 входит в подписку "Максимальная" или "Спорт" медиасервиса Megogo. "Суспильне Киев", "Суспильне Полтава" и т.д. доступны в цифровом эфире T2, кабельных сетях местных операторов, IPTV, а также в приложении "Дия".

За час до начала игры состоится прямое включение студии с приглашенными экспертами. Комментировать встречу на обеих каналах будут Вадим Шевякин и Сергей Лукьяненко.

В своей истории Германия и Украина на уровне национальных футбольных сборных до этого встречались 8 раз, при этому наша команда не разу не побеждала. Еще трижды была зафиксирована ничья.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня новым главным тренером сборной Украины по футболу официально стал легендарный форвард киевского "Динамо" Сергей Ребров.

Кроме битвы с немцами сине-желтых" ждут поединки отбора Евро-2024 с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня).

Напомним, что свой крайний матч украинцы провели 26 марта. На "Уэмбли" подопечные Руслана Ротаня со счетом 0:2 проиграли Англии.

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