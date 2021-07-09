Где смотреть финал Кубка Америки Аргентина – Бразилия: расписание трансляций

В воскресенье, 11 июля, сборные Аргентины и Бразилии сойдутся в финале Кубка Америки-2021. Поединок, который пройдет в Рио-де-Жанейро на легендарном стадионе "Маракана", начнется в 03:00 ночи по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка в Украине покажет видеосервис MEGOGO. В России классическое противостояние можно будет посмотреть по подписке на Okko Sport.

Бразилия является фаворитом матча. Спортивные аналитики оценили вероятность ее победы в основное время коэффициентом 2,10, ничьей – 3,25, а на команду Лионеля Месси можна поставить за 3,75. Итоговый успех Неймара и компании оценивается котировкой 1,57, а триумф аргентинцев – показателем 2,37.

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Напомним, что в полуфинале Бразилия взяла верх над Перу, выиграв матч с минимальным счетом 1:0. Их соперники по финалу с трудом сломили сопротивление колумбийцев, победив лишь в серии пенальти.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Кубке Америки было забито несколько фантастических голов.

На старте турнира Месси отличился красивым мячом со штрафного и обошел звезду Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду.

А в другом поединке Луис Диас из Колумбии поразил ворота сборной Бразилии ударом "ножницами" (бисиклетой).