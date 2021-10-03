"Динамо" – "Шахтер": онлайн-трансляция матча УПЛ

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" встретятся в центральном матче 10-го тура украинской футбольной Премьер-лиги. Встреча состоится в воскресенье, 3 октября.

Игру примет главная арена страна – НСК "Олимпийский". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Шахтер". Начало – в 19:30.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ДИНАМО" – "ШАХТЕР"

Увидеть встречу можно будет на телеканале 2+2, который также доступен на видеоплатформах Megogo и Volia TV.

Видео дня

Кроме того, поединок будет транслировать официальный канал киевского "Динамо" на видеохостинге YouTube.

ПРОГНОЗ НА "ДИНАМО" – "ШАХТЕР"

Аналитики отдают небольшое преимущество "горнякам". Ставки на победу на победу "Шахтера" принимаются с коэффициентом 2,39.

Ничья оценивается котировкой 3,45. А показатели на успех "Динамо" достигают уровня 2,90.

СУДЬИ НА "ДИНАМО" – "ШАХТЕР"

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров, которую возглавляет львовянин Александр Шандор.

Помогать ему будут лайнсмены Семен Шлончак из Черкасс и Дмитрий Запороженко из Запорожья. Роль четвертого рефери исполнит представитель Херсона Игорь Пасхал.

Также на матче будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить харьковчанка Катерина Монзуль.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Динамо": Бущан – Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко, Гармаш – Цыганков, Де Пена – Шкурин

"Шахтер": Пятов – Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Патрик, Марлос – Тете, Соломон – Педриньо

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Киевское "Динамо" лидирует в чемпионате, имея в активе 25 очков. "Шахтер" расположился на второй строчке с отставанием в три пункта.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды провели ровно 100 поединков за время независимой Украины. 35 встреч выиграло "Динамо", а 39 остались за "Шахтером".

Совсем недавно, 22 сентября, соперники разыграли Суперкубок Украины. Сильнее оказались "горняки", которые разгромили оппонента 3:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, комментатор клубного канала "Динамо" угодил в конфуз, спутав игроков команд в игре с "Шахтером" и отпраздновав гол в ворота "бело-синих".