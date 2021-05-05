Где сейчас смотреть "Динамо" – "Мариуполь": расписание трансляций матча УПЛ

В среду, 5 мая, "Динамо" проведет номинально домашний матч против "Мариуполя" на стадионе "азовцев" имени Владимира Бойко в рамках предпоследнего тура украинской Премьер-лиги.

Прямую трансляцию поединка, который начнется в 14:00 по киевскому времени, можно будет посмотреть на телеканале "2+2". Также встреча будет доступна на онлайн-платформах Oll.tv, Megogo и Sweet.tv.

Несмотря на досрочную победу в УПЛ, Мирча Луческу не дает своим подопечным расслабиться и заставляет их выкладываться на полную, о чем свидетельствует разгром "Ворсклы" в предыдущем матче чемпионата со счетом 5:1.

Что касается "Мариуполя", то "азовцы" занимают 12-е место в таблице и имеют теоретические шансы на вылет из Премьер-лиги. "Минай", который идет последним, отстает от команды Остапа Маркевича на четыре очка за два тура до окончания сезона.

Напомним, что в первом круге поединок между "Мариуполем" и "Динамо" в Киеве на стадионе имени Лобановского закончился минимальной победой киевлян, несмотря на удаление голкипера Руслана Нещерета.

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