Где смотреть "Динамо" и "Шахтер" в Кубке Украины: расписание трансляций

В Кубке Украины по футболу в среду, 27 октября, состоятся матчи 1/8 финала. На этой стадии турнира стартуют клубы Премьер-лиги, включая чемпиона и вице-чемпиона страны.

Волею жребия "Динамо" сыграет с "Мариуполем", а "Шахтер" померяется силами с одесским "Черноморцем".

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В прямом эфире обе игры с участием украинских грандов покажет телеканал "Футбол 2". Тут матчи будут сопровождаться традиционной аналитической студией с участием экспертов.

Расписание трансляций:

14:00, "Верес" – "Ворскла", "Футбол 1"

17:00, "Мариуполь" – "Динамо" Киев, "Футбол 2"

19:30, "Черноморец" – "Шахтер" Донецк, "Футбол 2"

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 мая "Динамо" в 13-й раз в своей истории завоевало Кубок Украины, минимально одолев "Зарю" в финале.

Донецкий "Шахтер" завершил выступление на стадии четвертьфинала, сенсационно проиграв "Агробизнесу" из Волочиска (Хмельницкая область).