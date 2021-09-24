"Динамо" и "Шахтер" узнали первых соперников в Кубке Украины

В пятницу, 24 сентября, в столичном Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины, в ходе которой "Динамо" и "Шахтер" узнали своих первых соперников в турнире. Киевляне на выезде сыграют с "Мариуполем", а "горняки" – с "Черноморцем".

Также с этой стадии в соревновании стартуют "Ворскла", "Заря" и "Колос". Полностью результаты торжественной церемонии выглядят следующим образом:

"Металлист-1925" – "Александрия"

"Металлист" – "Колос"

"Верес" – "Ворскла"

"Черноморец" – "Шахтер"

"Альянс" – "Львов"

"Рух" – "Заря"

ЛНЗ Черкассы – "Днепр-1"

"Мариуполь" – "Динамо"

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Напомним, что базовая дата матчей 1/8 финала Кубка Украины – 27 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1/16 финала "Металлист" из Первой лиги одержал волевую победу над "Десной" из УПЛ, забив решающий гол на последних минутах встречи.

Футболист "Руха" Даниил Кондраков фантастическим дальним ударом принес львовянам победу над "Николаевом".