Где смотреть 'Барселона' – 'Реал': расписание трансляций Эль-Класико

Каталонская "Барселона" сыграет с мадридским "Реалом" в центральном матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча состоится на Олимпийском стадионе в Сантс-Монтжуике в субботу, 28 октября.

OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" – "Реал". Начало поединка – в 17:15 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут наблюдать за первым Эль-Класико сезона благодаря трансляции на видеоплатформе Megogo и ее каналу "Megogo Футбол 1". Он также доступен на сервисе Volia TV.

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После десяти сыгранных матчей команды разделяют лишь одно очко в турнирной таблице Ла Лиги – мадридцы делят первое место с "Жироной", имея 25 пунктов, а каталонцы расположились следом.

У еще одного представителя столицы "Атлетико" 22 очка и игра в запасе. При этом "Барса" остается единственным участником первенства, который не потерпел еще ни одного поражения.

Отметим, что "Барселона" и "Реал" провел 253 матча в своей истории – 102 встречи выиграл "королевский клуб", а 99 остались за "гранатово-синими". В чемпионате Испании состоялось 183 поединка – 77 раз побеждали мадридцы, а 74 – каталонцы.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне каталонская "Барселона" минимально обыграла донецкий "Шахтер" в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

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