'Барселона' – 'Реал': все подробности Эль-класико

Каталонская "Барселона" принимает на своем поле мадридский "Реал" в центральном матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу. Подопечные Хави Эрнандеса и Карло Анчелотти сойдутся не на легендарном "Камп Ноу", а на Олимпийском стадион в Сантс-Монтжуике.

OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" – "Реал". Начало поединка – в 17:15 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "БАРСЕЛОНА" – "РЕАЛ"

Украинские любители футбола смогут наблюдать за первым Эль-Класико сезона благодаря трансляции на видеоплатформе Megogo и ее каналу "Megogo Футбол 1". Он также доступен на сервисе Volia TV.

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ПРОГНОЗ НА "БАРСЕЛОНА" – "РЕАЛ"

Букмекеры отдали минимальное преимущество хозяевам поля. Ставки на победу "Барселоны" принимаются с коэффициентом 2,50.

Ничья оценивается котировкой 3,60. А показатели на успех "королевского клуба" достигают уровня 2,60.

СУДЬИ НА "БАРСЕЛОНА" – "РЕАЛ"

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров, которую возглавляет Хесус Хиль Мансано. Помогать ему будут лайнсмены Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас, а Мануэль Гарсия Гомес исполнит роль четвертого рефери.

Также на игре будет задействована система видеопомощи судьям (VAR), за работой которой будет следить Диего Барберо Севилья.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Хави Эрнандес, главный тренер "Барселоны":

– Рисунок игры "Реала" изменился по сравнению с прошлым годом. Винисиус и Родриго очень легко избавляются от опеки. Это то, на то нам нужно обратить внимание. У нас есть Канселу, чтобы остановить Винисиуса. Но на этой позиции у нас есть несколько альтернатив. Нам предстоит принять решение. Для нас эта игра многое значит. Победа дала бы нам повышение боевого духа и уверенности, и мы обогнали бы прямого конкурента.

Карло Анчелотти, главный тренер "Реала":

– Беллингем будет играть, потому что он в порядке, выздоровел. Я не должен объяснять ему, что такое Эль-класико, это всем известно. Это матч мирового уровня. Я не знаю, в каком составе выйдет "Барселона". Для меня самое главное – стопроцентная готовность Беллингема. Мы смотрим только на себя

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Барселона": тер Штеген – Канселу, Араухо, Иньиго Мартинес, Бальде – Гави, де Йонг, Гюндоган – Ямаль, Левандовски, Феликс

"Реал Мадрид": Кепа – Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Камавинга – Кроос, Чуамени, Вальверде – Беллингем – Винисиус, Хоселу

ПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ

После десяти сыгранных матчей команды разделяет лишь одно очко в турнирной таблице Ла Лиги – мадридцы делят первое место с "Жироной", имея 25 пунктов, а каталонцы расположились следом.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

"Барселона" и "Реал" провел 253 матча в своей истории – 102 встречи выиграл "королевский клуб", а 99 остались за "гранатово-синими". В чемпионате Испании состоялось 183 поединка – 77 раз побеждали мадридцы, а 74 – каталонцы.

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