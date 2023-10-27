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"Барселона" – "Реал": все подробности Эль-класико

Александр Чеканов
Бокс
3 минуты
3,2 т.
'Барселона' – 'Реал': все подробности Эль-класико

Каталонская "Барселона" принимает на своем поле мадридский "Реал" в центральном матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу. Подопечные Хави Эрнандеса и Карло Анчелотти сойдутся не на легендарном "Камп Ноу", а на Олимпийском стадион в Сантс-Монтжуике.

OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" – "Реал". Начало поединка – в 17:15 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "БАРСЕЛОНА" – "РЕАЛ"

Украинские любители футбола смогут наблюдать за первым Эль-Класико сезона благодаря трансляции на видеоплатформе Megogo и ее каналу "Megogo Футбол 1". Он также доступен на сервисе Volia TV.

"Барселона" – "Реал": все подробности Эль-класико
Видео дня
"Барселона" – "Реал": все подробности Эль-класико

ПРОГНОЗ НА "БАРСЕЛОНА" – "РЕАЛ"

Букмекеры отдали минимальное преимущество хозяевам поля. Ставки на победу "Барселоны" принимаются с коэффициентом 2,50.

Ничья оценивается котировкой 3,60. А показатели на успех "королевского клуба" достигают уровня 2,60.

СУДЬИ НА "БАРСЕЛОНА" – "РЕАЛ"

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров, которую возглавляет Хесус Хиль Мансано. Помогать ему будут лайнсмены Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас, а Мануэль Гарсия Гомес исполнит роль четвертого рефери.

Также на игре будет задействована система видеопомощи судьям (VAR), за работой которой будет следить Диего Барберо Севилья.

"Барселона" – "Реал": все подробности Эль-класико

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Хави Эрнандес, главный тренер "Барселоны":

– Рисунок игры "Реала" изменился по сравнению с прошлым годом. Винисиус и Родриго очень легко избавляются от опеки. Это то, на то нам нужно обратить внимание. У нас есть Канселу, чтобы остановить Винисиуса. Но на этой позиции у нас есть несколько альтернатив. Нам предстоит принять решение. Для нас эта игра многое значит. Победа дала бы нам повышение боевого духа и уверенности, и мы обогнали бы прямого конкурента.

"Барселона" – "Реал": все подробности Эль-класико

Карло Анчелотти, главный тренер "Реала":

– Беллингем будет играть, потому что он в порядке, выздоровел. Я не должен объяснять ему, что такое Эль-класико, это всем известно. Это матч мирового уровня. Я не знаю, в каком составе выйдет "Барселона". Для меня самое главное – стопроцентная готовность Беллингема. Мы смотрим только на себя

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Барселона": тер Штеген – Канселу, Араухо, Иньиго Мартинес, Бальде – Гави, де Йонг, Гюндоган – Ямаль, Левандовски, Феликс

"Реал Мадрид": Кепа – Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Камавинга – Кроос, Чуамени, Вальверде – Беллингем – Винисиус, Хоселу

ПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ

После десяти сыгранных матчей команды разделяет лишь одно очко в турнирной таблице Ла Лиги – мадридцы делят первое место с "Жироной", имея 25 пунктов, а каталонцы расположились следом.

"Барселона" – "Реал": все подробности Эль-класико
"Барселона" – "Реал": все подробности Эль-класико

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

"Барселона" и "Реал" провел 253 матча в своей истории – 102 встречи выиграл "королевский клуб", а 99 остались за "гранатово-синими". В чемпионате Испании состоялось 183 поединка – 77 раз побеждали мадридцы, а 74 – каталонцы.

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