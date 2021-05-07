Где смотреть "Барселона" – "Атлетико": расписание трансляций чемпионата Испании

Каталонская "Барселона" и мадридский "Атлетико" встретятся друг с другом в центральном матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча состоится на легендарном стадионе "Камп Ноу" в субботу, 8 мая. Начало игры – в 17:15 по киевскому времени.

Увидеть противостояние претендентов на победу в Примере можно будет в прямом эфире благодаря видеосервису Megogo. Кроме того, трансляцию из столицы Каталонии организует российский телеканал "Матч ТВ".

Обе команды борются за чемпионство, интрига в борьбе за которое достигла апогея. "Барсу" и "Атлетико" в турнирной таблице разделяет всего два очка, а кроме них на "золото" претендуют мадридский "Реал" и "Севилья", которые в 26-м туре также играют между собой.

Отметим, что в первом круге в Мадриде хозяева минимально обыграли каталонцев благодаря голу Карраско.

Как сообщал OBOZREVATEL, мадридский "Реал" проиграл лондонскому "Челси" и вылетел из Лиги чемпионов.