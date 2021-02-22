Где смотреть "Атлетико" – "Челси": расписание трансляций Лиги чемпионов

Во вторник, 23 февраля, мадридский "Атлетико" сыграет домашний матч против "Челси" в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

Прямую трансляцию встречи, которая начнется в 22:00 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1" и видеосервисе MEGOGO.

В России поединок покажут по "Матч ТВ", а на Беларусь игру будет транслировать местный вещатель "Беларусь 5".

В последнее время испанцы сбавили обороты во внутреннем чемпионате и уже две игры к ряду не могут порадовать своих болельщиков победами в Ла Лиге.

"Челси" же после прихода в клуб Томаса Тухеля набрал неплохую форму, однако в своей последней игре также не сумел выиграть, расписав мировую с "Саутгемптоном" (1:1). Таким образом лондонцы прервали свою 5-матчевую победную серию.

Как сообщал OBOZREVATEL, каталонская "Барселона" потерпела сенсационное поражение от ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.