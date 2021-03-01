Где смотреть "Агробизнес" – "Шахтер": расписание трансляций Кубка Украины

Донецкий "Шахтер" в четвертьфинальном матче Кубка Украины сыграет против "Агробизнеса", который на данный момент возглавляет турнирную таблицу первой лиги.

Игра состоится в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в среду, 3 марта. Поединок, который начнется в 19:00, в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1".

"Шахтер" будет готовится к этой кубковой встрече не в лучшем настроении. В последней игре УПЛ команда минимально уступила луганской "Заре" пропустив гол на последней минуте компенсированного времени. Таким образом, отставание "горняков" от лидера чемпионата, киевского "Динамо", увеличилось до четырёх очков.

"Агробизнес" в нынешнем году пока не проводил официальных матчей, так как игры первой лиги после зимней паузы ещё не возобновились.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер" Шахтера" Луиш Каштру оценил противостояние с Паулу Фонсекой в Лиге Европы.