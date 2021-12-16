Где и когда смотреть жеребьевку Лиги наций с участием Украины

В четверг, 16 декабря, УЕФА проведет жеребьевку групповой стадии Лиги наций сезона 2022/2023. Церемония пройдет в штаб-квартире футбольной организации в швейцарском Ньоне. Участие в турнире примут все 55 европейских сборных, входящие в УЕФА.

Начнется мероприятие в 19:00 по киевскому времени. На украинском телевидении его в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1". В программе на церемонию отведено 45 минут.

Сборная Украины будет выступать во втором по силе дивизионе – Лиге В. "Сине-желтые" опустились рангом ниже из Лиги А после того, как им засчитали техническое поражение 0:3 в игре со сборной Швейцарии. Напомним, прошлой осенью матч отменили из-за коронавирусных ограничений швейцарских властей, а гостей признали в этом виновными.

Видео дня

Подопечные Александра Петракова оказались в первой из четырех корзин своего дивизиона.

На групповом этапе соперники, как и обычно, сыграют по разу дома и на выезде. По четыре матча сборные проведут в июне 2022 года, еще по два – в сентябре.

Корзины элитной Лиги А на следующий сезон выглядят следующим образом.

Пока что УЕФА не определился, позволят ли успехи в Лиге наций пробиться на Евро-2024 без дополнительного отбора.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-футболист сборной Украины Левченко потроллил Петракова за цитату о детях.

Недавно Ярмоленко и Шапаренко стали мемом в России.