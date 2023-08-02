Футболисты сборной Ирана побили россиян в финале Сурдлимпиады и устроили бойкот РФ

Футболисты сборных России и Ирана устроили массовую драку в финале соревнований для людей с нарушением слуха – первых летних Сурдлимпийских игр, которые организовала в Уфе страна-агрессорка как альтернативу всемирному турниру. Поводом для потасовки стала работа арбитра, который всячески помогал хозяевам.

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Об этом информирует портал Sport24. По его данным, несмотря на странные решения судьи, иранцы выигрывали у россиян со счетом 2:1. К основному времени поединка было добавлено пять минут, в концовке которых рефери назначил пенальти в ворота гостей.

Это решение взбесило иранцев. Их игроки и тренеры были недовольны тем, что судья не дал финальный свисток раньше, ведь пять добавленных минут истекли. После этого команды пошли стенка на стенку.

В итоге главный тренер Ирана увел команду с поля. Гостям было засчитано техническое поражение, а сборной России вручен кубок за первое место. При это иранцы не пришли даже на церемонию награждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, так называемый "глава федерации футбола "ДНР" Павел Давыденко размечтался о включении "донецкого "Шахтера" в чемпионат России.

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