Футболисты "Динамо" рассказали, что им кричит Луческу в матчах

Футболисты киевского "Динамо" Виталий Миколенко, Александр Андриевский, Александр Караваев и Илья Забарный после возвращения из отпуска подвели небольшой итог ушедшему году, вспомнив самые яркие моменты со своим новым тренером.

По словам игроков, Мирча Луческу никогда не кричит просто так, а всегда дает дельные советы.

"Первый тайм обычно я не слышу подсказки, так как бегаю с другой стороны. А во втором тайме... Тренер просто в игре. Каждый момент он переживает. Что мне запомнилось, что он всегда требует атаковать. У "Миная" мы выигрывали 3:0, но тренер стоял на своем, что надо забивать", – рассказал Миколенко в эфире Youtube-канала Football Hub.

"Был один момент, когда я ударил в матче с "Днепром-1" мимо ворот. Он подсказал, что надо было щекой бутсы ударить", – рассказал Андриевский

"В основном он подсказывает правильно. Опираясь на свой опыт, он видит, что происходит на поле и советует, что нужно делать. Нет ничего лишнего. Запоминается его конкретика. Не "пихает", а требует выполнения конкретных заданий. Когда ты это делаешь, все получается", – признался Караваев.

"Он руководит, подсказывает. Нет такого, что молчит. Помогает. Что конкретно не могу сказать, потому что он дает много советов и что то выделить одно, очень сложно", – отметил Забарный.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Луческу раскрыл имя игрока, которого хотел бы купить в "Динамо".