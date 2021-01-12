Футболісти "Динамо" розповіли, що їм кричить Луческу в матчах

Футболісти київського "Динамо" Віталій Миколенко, Олександр Андрієвський, Олександр Караваєв і Ілля Забарний після повернення з відпустки підбили невеликий підсумок минулого року, згадавши найяскравіші моменти зі своїм новим тренером.

За словами гравців, Мірча Луческу ніколи не кричить просто так, а завжди дає слушні поради.

"Перший тайм зазвичай я не чую підказок, оскільки бігаю з іншого боку. А в другому таймі... тренер просто в грі. Кожен момент він переживає. Що мені запам'яталося, що він завжди вимагає атакувати. У "Миная" ми вигравали 3:0, але тренер стояв на своєму, що треба забивати", – розповів Миколенко в ефірі YouTube-каналу Football Hub.

"Був один момент, коли я вдарив у матчі з "Дніпром-1" повз ворота. Він підказав, що треба було щокою бутси вдарити", – розповів Андрієвський

"В основному він підказує правильно. Спираючись на свій досвід, він бачить, що відбувається на полі, і радить, що потрібно робити. Немає нічого зайвого. Запам'ятовується його конкретика. Не "пхає", а вимагає виконання конкретних завдань. Коли ти це робиш, усе виходить", – зізнався Караваєв.

"Він керує, підказує. Немає такого, що мовчить. Допомагає. Що конкретно не можу сказати, тому що він дає багато порад, і щось виділити одне дуже складно", – зазначив Забарний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Луческу розкрив ім'я гравця, якого хотів би купити в "Динамо".