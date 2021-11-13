Футболисту сборной Украины хотят сделать гражданство России

Защитник молодежной сборной Украины и донецкого "Шахтера" Марк Мампасси может получить российское гражданство. Как сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, это случится в том случае, если 18-летний футболист перейдет в московский "Локомотив".

По информации СМИ, "железнодорожники" серьезно интересуются покупкой нашего соотечественника. В случае трансфера новый клуб хочет сделать российский паспорт спортсмену, чтобы он не считался легионером в чемпионате РФ по футболу. Облегчит процедуру тот факт, что Марк родился в Донецке а жители Донбасса имеют возможность получить гражданство России по упрощенной процедуре.

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Ранее в прессе была информация, что переход Мампасси обойдется россиянам в 4 млн евро.

Марк Мампасси свою карьеру начал 2010 года в академии "Шахтера". До 2020 года выступал за молодежную команду "оранжево-черных". В середине февраля 2021 отправился в полугодовую аренду в "Мариуполь".

В 2019 году был вызван в юниорскую сборную Украины (U-17), за которую провел 12 матчей, забив 2 гола. В юношеской национальной команде (U-19) выступает с 2021 года. В желто-синей футболке принял участие в трех поединках.

Трансферная стоимость Мампасси составляет 200 000 евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский защитник "Термалики" Артем Путивцев получил польское гражданство. 33-летний футболист сборной Украины перешел в клуб из деревни Нецеча , выступающий в Экстракласе, в феврале 2016 года.