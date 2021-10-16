Футболист сборной Украины сменил гражданство и будет выступать за другую страну

Украинский защитник "Термалики" Артем Путивцев получил польское гражданство. 33-летний футболист сборной Украины перешел в клуб из деревни Нецеча , выступающий в Экстракласе, в феврале 2016 года.

Путивцев является воспитанником харьковского УФК, за который играл с 2003 года по 2005 год в ДЮФЛ. В 2006 года попал в дубль харьковского "Металлиста". За основную команду дебютировал в марте 2010 года.

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Летом этого же года был отправлен в аренду в ФК "Мариуполь" (в то время клуб назывался "Ильичевец). С 2011 по 2014 года провел в футболке этой команды 87 матчей. В 2015 перешел в донецкий "Металлург" (17 игр), а затем вернулся в "Металлист" (14 матчей).

В польской Экстраклассе за 4 сезона принял участие в 87 поединках, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость составляет 150 000 евро.

24 марта 2016 года в матче против сборной Кипра дебютировал за основную сборную Украины. В мае 2016 года главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко включил Артема в резервную заявку на чемпионат Европы 2016.

Как сообщал OBOZREVATEL, многократная чемпионка мира по тайскому боксу и боец смешанных единоборств Елена Овчинникова собирается сменить гражданство.