Футболисту сборной России U-21 'прописали с кулака' по лицу в Бразилии за провокацию в матче. Видео

Молодежная сборная России по футболу (U-21) в рамках турне по Бразилии провела товарищеский матч командой 20-летних клуба "Палмейрас". Несмотря на статус встречи она завершилась массовой дракой игроков, а один из представителей РФ получил от соперника удар кулаком в лицо.

На 87-й минуте при счете 2:1 после одного из нарушений в центре поля игрок гостей толкнул плечом одного из бразильцев, что четко видно на видео. В результате на поле вспыхнула потасовка, а "Аллан Элиас прописал с кулака Илье Родионову", как пишет портал Чемпионат.com. После этого арбитр продемонстрировал красные карточки обоим игрокам.

Видео дня

"На фоне утомления нервы не всегда выдерживают. Один не сдержался, другой следом ответил, и понеслась. Потолкались немного, но до откровенной грубости дело не дошло. Эта агрессия сразу ушла после матча, игроки тепло общались друг с другом", – заявил тренер россиян Иван Шабаров после игры.

Сама встреча завершилась победой старших на один год представителей страны-агрессорки со счетом 3:1.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский футбольный союз (УЕФА) оставил в силе полное отстранение команд из России от международных турниров, не позволив сборной U-17 сыграть в отборе к ЧЕ. Легендарный Андрей Шевченко своей реакцией на это решение буквально взбесил россиян.

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