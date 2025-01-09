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Футболиста сборной Украины затравили во Франции, призвав уважать россиян

Максим Иншаков
Футбол
3 минуты
6,7 т.
Футболиста сборной Украины затравили во Франции, призвав уважать россиян

Решение защитника сборной Украины Илья Забарный отказаться от перехода из английского "Борнмута" в "Пари Сен-Жермен", вызвало бурную реакцию у французских болельщиков. Стало известно, что причиной такого решения стало присутствие в составе парижской команды вратаря сборной России Матвея Сафонова.

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В социальных сетях многие фанаты назвали его позицию дискриминацией и непрофессиональным подходом, буквально затравив 22-летнего украинца.

Футболиста сборной Украины затравили во Франции, призвав уважать россиян

"Если это правда, то кто ты такой, чтобы играть суперзвезду?" – написал один из комментаторов. Другие призывали "уважать Сафонова" и называли отказ "расизмом и дискриминацией".

Футболиста сборной Украины затравили во Франции, призвав уважать россиян

Некоторые болельщики подчеркнули, что Забарному "нечего делать в ПСЖ", если он отказывается играть из-за национальности одноклубника.

Футболиста сборной Украины затравили во Франции, призвав уважать россиян

Были и более резкие высказывания: "Пусть остается в своём углу, играя на низком уровне", – отметил один из пользователей, попросив привезти в клуб узбека Хусанова.

Футболиста сборной Украины затравили во Франции, призвав уважать россиян

Среди комментариев встречались также заявления, что спорт должен оставаться вне политики. "Это просто работа, и Сафонов ее выполняет. Забарный должен быть профессионалом", – добавил ещё один фанат.

Футболиста сборной Украины затравили во Франции, призвав уважать россиян
Футболиста сборной Украины затравили во Франции, призвав уважать россиян
Футболиста сборной Украины затравили во Франции, призвав уважать россиян
Футболиста сборной Украины затравили во Франции, призвав уважать россиян
Футболиста сборной Украины затравили во Франции, призвав уважать россиян
Футболиста сборной Украины затравили во Франции, призвав уважать россиян
Футболиста сборной Украины затравили во Франции, призвав уважать россиян
Футболиста сборной Украины затравили во Франции, призвав уважать россиян
Футболиста сборной Украины затравили во Франции, призвав уважать россиян

Ранее стало известно, что на Забарного всерьез нацелился мадридский "Реал", который готов выложить более 50 миллионов евро за нашего соотечественника.

Футболиста сборной Украины затравили во Франции, призвав уважать россиян

Илья в текущем сезоне провел за "Борнмут" 20 матчей во всех турнирах. Он входит в число девяти игроков чемпионата, которые имеют в своем активе 100% игровых минут в сезоне.

2 ноября прошлого года стадион в Англии устроил чествование Забарному за сенсацию в историческом матче. Наш соотечественник провел на поле все 90 минут и после финального свистка удостоился заслуженной реакции от болельщиков.

Футболиста сборной Украины затравили во Франции, призвав уважать россиян

Забарный перешел в "Борнмут" из киевского "Динамо" за 27 миллионов евро в январе прошлого года, подписав пятилетний контракт.

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