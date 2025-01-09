Футболиста сборной Украины затравили во Франции, призвав уважать россиян

Решение защитника сборной Украины Илья Забарный отказаться от перехода из английского "Борнмута" в "Пари Сен-Жермен", вызвало бурную реакцию у французских болельщиков. Стало известно, что причиной такого решения стало присутствие в составе парижской команды вратаря сборной России Матвея Сафонова.

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В социальных сетях многие фанаты назвали его позицию дискриминацией и непрофессиональным подходом, буквально затравив 22-летнего украинца.

"Если это правда, то кто ты такой, чтобы играть суперзвезду?" – написал один из комментаторов. Другие призывали "уважать Сафонова" и называли отказ "расизмом и дискриминацией".

Некоторые болельщики подчеркнули, что Забарному "нечего делать в ПСЖ", если он отказывается играть из-за национальности одноклубника.

Были и более резкие высказывания: "Пусть остается в своём углу, играя на низком уровне", – отметил один из пользователей, попросив привезти в клуб узбека Хусанова.

Среди комментариев встречались также заявления, что спорт должен оставаться вне политики. "Это просто работа, и Сафонов ее выполняет. Забарный должен быть профессионалом", – добавил ещё один фанат.

Ранее стало известно, что на Забарного всерьез нацелился мадридский "Реал", который готов выложить более 50 миллионов евро за нашего соотечественника.

Илья в текущем сезоне провел за "Борнмут" 20 матчей во всех турнирах. Он входит в число девяти игроков чемпионата, которые имеют в своем активе 100% игровых минут в сезоне.

2 ноября прошлого года стадион в Англии устроил чествование Забарному за сенсацию в историческом матче. Наш соотечественник провел на поле все 90 минут и после финального свистка удостоился заслуженной реакции от болельщиков.

Забарный перешел в "Борнмут" из киевского "Динамо" за 27 миллионов евро в январе прошлого года, подписав пятилетний контракт.

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