Футболиста сборной Польши застукали с сигаретой во рту перед матчем Евро-2020

Фотографы застукали голкипера сборной Польши Войцеха Шченсны с сигаретой во рту перед матчем Евро-2020 против Испании, который состоялся 19 июня. Поединок неожиданно закончился вничью 1:1.

Как сообщает The Sun, футболист держал в руках пачку сигарет, когда выходил из отеля. Он достал одну из них перед тем, как сесть в автобус, на котором его команда должна была ехать в аэропорт за несколько часов до начала встречи.

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Отмечается, что это не первый случай, когда Шченсны был замечен за курением. В 2015 году, будучи игроком лондонского "Арсенала", поляка застукали за этим занятием в душевой, расположенной в раздевалке команды.

После этого главный тренер "канониров" Арсен Венгер крупно оштрафовал его и больше не выпускал на матчи английской Премьер-лиги. С 2017 года и до сегодняшнего дня он является основным голкипером "Ювентуса".

Напомним, что ничейный результат в поединке с Испанией позволил сборной Польши сохранить шансы на выход в плей-офф. В последнем туре команда Шченсны встретится с Швецией, которая набрала 4 очка после двух игр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Войцех вошел в историю чемпионатов Европы, забив автогол в матче со Словакией на старте турнира.