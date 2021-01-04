Футболиста "Динамо" выставили из российского клуба

Полузащитник киевского "Динамо" Мохаммед Кадири досрочно вернется в Украину из аренды в тульском "Арсенале", сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации прессы, российский клуб использовал опцию в договоре и прервал аренду после половины сезона. Согласно контракту, в Российской Федерации 24-летний ганец должен был провести еще полгода.

В чемпионате России футболист принял участие в 13 матчах, в которых отметился двумя забитыми голами. Один из мячей стал настоящим шедевром.

"Арсенал" уже нашел замену игроку "Динамо". В клубе до конца сезона в аренде будет выступать Игорь Коновалов из "Рубина".

Отметим, что Кадири перешел в "Динамо" летом 2019 года, сыграл 16 матчей, но не сумел отметиться результативными действиями. За российский клуб он провел 27 поединков, забил два гола и отдал четыре ассиста. Его контракт с киевлянами действует до лета 2023 года.

16 сентября Мохаммед смог получить рабочую визу в России и до конца сезона должен был играть в Туле на правах аренды.