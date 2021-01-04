Футболіста "Динамо" виставили з російського клубу

Півзахисник київського "Динамо" Мохаммед Кадірі достроково повернеться в Україну з оренди в тульському "Арсеналі", повідомляє "Спорт-Експрес".

За інформацією преси, російський клуб використовував опцію в договорі й перервав оренду після половини сезону. Згідно з контрактом, у Російській Федерації 24-річний ганець мав провести ще пів року.

У чемпіонаті Росії футболіст узяв участь у 13 матчах, у яких відзначився двома забитими голами. Один із м'ячів став справжнім шедевром.

"Арсенал" уже знайшов заміну гравцеві "Динамо". У клубі до кінця сезону в оренді виступатиме Ігор Коновалов із "Рубіна".

Зазначимо, що Кадірi перейшов у "Динамо" влітку 2019 року, зіграв 16 матчів, але не зумів відзначитися результативними діями. За російський клуб він провів 27 поєдинків, забив два голи й віддав чотири ассисти. Його контракт із киянами діє до літа 2023 року.

16 вересня Мохаммед зміг отримати робочу візу в Росії і до кінця сезону мав грати в Тулі на правах оренди.