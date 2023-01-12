Футболиста-чемпиона загрызли насмерть собственные собаки

Бывший футболист сборной Замбии Филимон Мулала погиб в результате нападения его собственных собак в Лихтенбурге, Южная Африка. 60-летний мужчина был загрызен тремя животными в саду своей резиденции в Северо-Западной провинции.

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Жена футболиста могла спасти мужа, однако не отреагировала на лай собак.

"Она не удосужилась пойти и проверить, что случилось [когда собаки лаяли], так как их дом находится на оживленной улице, и собаки часто бурно реагировали на прохожих и машины", – цитирует представителя полиции ESPN.

Общество по предотвращению жестокого обращения с животными (SPCA) забрало трех псов, в частности питбультерьера и стаффордширского терьера.

"Это такой трагический конец. Многие помнят его по дням национальной сборной, где он помог выиграть первый крупный титул Замбии после обретения независимости. После выхода на пенсию он занялся бизнесом в Южной Африке", – сказал представитель Федерации футбола Замбии Сидней Мунгала.

Мулала был представителем знаменитого поколения футболистов 1980-х годов, получившего прозвище KK11 в честь отца-основателя Замбии, президента Кеннета Каунды.

В 1989 году сборная Замбии в финале одолела команду Малави, выиграв Кубок Восточной и Центральной Африки (CECAFA). Мулала дважды забил в полуфинальном игре над Кенией и получил прозвище Шомбо, что переводится как Трудолюбивый.

Впоследствии он переехал в Южную Африку, где выступал за местные "Кейптаун Сперс" и "Динамо".

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