Футболист столкнулся с вратарем и умер от остановки сердца. Момент попал на видео

Футбольный матч во втором дивизионе чемпионата Алжира между "Ораном" и "Саидой" завершился смертельной трагедией. Капитан гостей Софиана Лукара в середине первого тайма потерял сознание и умер.

28-летний игрок в одном из моментов столкнулся с голкипером соперника. Ему оказали необходимая медицинская помощь и встреча продолжилась, но ненадолго. Через 10 минут Лукар зашатался и упал, потеряв сознание.

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Тренерский штаб еще на поле попытались запустить сердце футболиста, после чего он был срочно госпитализирован.

По дороге в больницу Лукар скончался. Когда команды узнали эту новость, поединок при счете 0:1 был остановлен.

На видео попал момент реанимационных действий, а также реакция одноклубников на страшное сообщение.

⚠️ IMÁGENES SENSIBLES: el futbolista argelino Sofiane Loukar, de 30 años, murió hoy tras un golpe en la cabeza con un rival.



Se le hizo tareas de reanimación, sin éxito. Sus compañeros mostraron un dolor brutal:pic.twitter.com/lRvrNbhrMg — Ovación24 (@ovacion24) December 25, 2021

Неделю назад Софиан Лукар женился. У него осталась дочка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший футболист сборной Беларуси (35 поединков, 2 гола) скончался на 43-м году жизни не справившись с коронавирусной инфекцией.

Украинским болельщикам он был знаком по выступлениям в украинских клубах "Зирка" Кировоград (с 1998 по 2000 года) и "Александрия" (2012 год).