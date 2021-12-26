Футболист столкнулся с вратарем и умер от остановки сердца. Момент попал на видео
Футбольный матч во втором дивизионе чемпионата Алжира между "Ораном" и "Саидой" завершился смертельной трагедией. Капитан гостей Софиана Лукара в середине первого тайма потерял сознание и умер.
28-летний игрок в одном из моментов столкнулся с голкипером соперника. Ему оказали необходимая медицинская помощь и встреча продолжилась, но ненадолго. Через 10 минут Лукар зашатался и упал, потеряв сознание.
Тренерский штаб еще на поле попытались запустить сердце футболиста, после чего он был срочно госпитализирован.
По дороге в больницу Лукар скончался. Когда команды узнали эту новость, поединок при счете 0:1 был остановлен.
На видео попал момент реанимационных действий, а также реакция одноклубников на страшное сообщение.
⚠️ IMÁGENES SENSIBLES: el futbolista argelino Sofiane Loukar, de 30 años, murió hoy tras un golpe en la cabeza con un rival.— Ovación24 (@ovacion24) December 25, 2021
Se le hizo tareas de reanimación, sin éxito. Sus compañeros mostraron un dolor brutal:pic.twitter.com/lRvrNbhrMg
Неделю назад Софиан Лукар женился. У него осталась дочка.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший футболист сборной Беларуси (35 поединков, 2 гола) скончался на 43-м году жизни не справившись с коронавирусной инфекцией.
Украинским болельщикам он был знаком по выступлениям в украинских клубах "Зирка" Кировоград (с 1998 по 2000 года) и "Александрия" (2012 год).