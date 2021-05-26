Футболист спасся от пожара, выйдя в окно на 11-м этаже. Момент попал на видео

Центральный полузащитник уругвайского "Рентистас" Франсиско Дуарте спасся от пожара в одном из отелей Буэнос-Айреса, выйдя в окно, и простояв на карнизе около трех часов, пока его не сняли пожарные. Футболист вместе с командой прилетел в Аргентину на матч Кубка Либертадорес с "Расингом", однако сдал положительный тест на коронавирус и был помещен на карантин.

Главный тренер команды Альваро Риверо рассказал , что 21-летний спортсмен "спал и в три часа ночи почувствовал дым, заметил огонь в соседней комнате, высунулся из окна и начал кричать".

"Все, что я сделал, это взял штаны, надел футболку, и вышел босиком, используя мобильный телефон как фонарик. потому что из-за короткого замыкания не было света. Я увидел много черного дыма. От двери шел сильный жар, и я не смог выйти. К счастью, я не впал в отчаяние и сохранял спокойствие. Я открыл окно, но за ним не оказалось балкона. Там было что-то похожее на небольшой карниз, на который я смог взобраться", – прокомментировал происшествие Дуарте в интервью ESPN.

После спасения медики забрали Дуарте в госпиталь. Состояние спортсмена оценивается как удовлетворительное. Когда Франсиско выпишут, он отправится в другой отель, где продолжит отбывать карантин.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью прошлого года британский футболист Энтони Макдауэлл, который выступал в свое время за "Саутсайд Юнайтед", выпал из отеля в Стамбуле.

На видеозаписи, сделанной местным жителем, видно, как 35-летний Макдауэлл раскачивается за окном своей комнаты, пытаясь перелезть в окно соседнего номера, но теряет равновесие и падает.