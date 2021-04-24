Футболист "сошел с ума", узнав о дебютном вызове в сборную. Видео
Полузащитник "Гезтепе" Алпаслан Озтюрк стал настоящей звездой интернета, после того как клуб опубликовал его эмоции после вызова в сборную Турции.
27-летнего хавбека сняла камера наблюдения, установленная в одном из зданий на командной базе. На записи видно, что Озтюрку сообщают о его дебютном приглашении, после чего футболиста накрывает неконтролируемый восторг.
Турок мечется по комнате, прыгает и кричит от радости. Ролик с непередаваемыми эмоциями набрал более 800 000 просмотров.
🇹🇷Emeklerinin karşılığını almak; Paha Biçilemez!— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) March 30, 2021
🎥O anlar...#Göztepe #AlpaslanÖztürk @MilliTakimlar pic.twitter.com/gzlhw5mDza
Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году "Лидс" впервые за 16 лет заработал повышение в классе, вернувшись в Премьер-лигу.
Фанат клуба после того, как узнал, что его команда вышла в АПЛ просто сошел с ума. Неподдельные эмоции болельщика сняла его девушка и выложила в интернет. Видео стало вирусным, набрав за несколько дней тысячи просмотров.