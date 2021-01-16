Футболист "Шахтера" заинтересовал "Реал" – СМИ

Испанский футбольный клуб "Реал" может подписать атакующего полузащитника "Шахтера" Тете.

Как сообщает fichajes.com, у королевской команды перед стартом нового сезоном открыта вакансия центрального нападающего.

"Реал" хочет найти замену Луки Йовичу, который перешел в аренду в "Айнтрахт". В качестве замены сербскому футболисту рассматривается Эрлинг Холанд.

Нападающий "Боруссии Дортмунд" проводит великолепный сезон (25 голов в 25 играх). В случае неудачи, "Реал" будет рассматривать запасные варианты, одним из которых и является Тете.

"Молодой бразильский талант, способный играть как правым нападающим, так и на девятой позиции является, пожалуй, одним из самых рискованных вариантов ввиду его молодости (ему едва исполнилось 20 лет), и отсутствия у него опыта игры в европейских топ-лигах", – утверждается в статье.

Контракт Тете с "Шахтером" рассчитан до 30 июня 2023 года. Бывший игрок "Гремио" забил 2 гола и 4 передачи в 19 играх в этом сезоне.

В мае прошлого года Тете оформил дубль в финале Кубка Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" отказался продавать Тете мюнхенской "Баварии" за 70 млн евро.

По информации СМИ, в прошлом году "Бавария" якобы пыталась приобрести Тете за 50 млн евро.

В июне Тете сыграл свадьбу со своей девушкой. Бразильский игрок выложил несколько фото с торжества. Официальная церемония бракосочетания состоялось в Киеве, а избранницей футболиста стала местная красавица.