Футболист "Шахтера" показал свою обновленную квартиру в Киеве

Украинский защитник "Шахтера" Сергей Кривцов похвастался ремонтом в своей квартире в Киеве.

У себя в Instagram 29-летний футболист сборной Украины выложил фотографии обновленного жилища.

На снимках видно, что кухня выполнена в пастельных тонах с использованием мрамора и дерева. Центр занимает огромный обеденный стол.

В таком же стиле отделаны гардеробная и ванная. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить вкус нашего соотечественника.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жена футболиста "Шахтера" похвасталась фантастически роскошной квартирой в Киеве. Фотомодель Даниэла Соуза выложила видео, где без всякой скромности показала фанатам и поклонникам все потаенные уголки своего жилища, расположенного в одном из самых престижных районах Киева - Новопечерских липках.