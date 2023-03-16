Нигерийский нападающий Гифт Орбан отметился потрясающим достижением в матче Лиги конференций, в котором его "Гент" играл на выезде с турецким "Истанбул Башакшехиром" в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций. 20-летний футболист оформил самый быстрый хет-трик в еврокубках и вошел в историю клубных турниров УЕФА.

Видео дня

После ничьей в домашней игре "Гент" отправился в гости к сопернику в статусе аутсайдера. Однако на исходе получаса поединка гости выдали невероятный отрезок, забив четыре гола менее, чем за десять минут. Орбан отличился трижды и сделал это за три минуты и 25 секунд, подсчитали аналитики официального сайта УЕФА.

Таким образом нигериец почти вдвое побил предыдущий рекорд, который принадлежал нападающему "Ливерпулю" Мохаммеду Салаху. Египетский футболист в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов на групповом этапе отгрузил три мяча в ворота шотландского "Рэйнджерс" за шесть минут и 12 секунд.

Орбан не только вошел в историю еврокубков, но и помог своей команде разгромить "Истанбул Башакшехир" 4:1. Бельгийцы вышли в четвертьфинал турнира и в пятницу, 17 марта, узнают на жеребьевке своего следующего соперника.

Как сообщал OBOZREVATEL, суперкомпьютер компании Five Thirty Eight назвал победителя Лиги чемпионов. Кроме того, в этом турнире в матче 1/8 финала повторили рекорд лучшего бомбардира в истории "Шахтера".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!