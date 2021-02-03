Футболист сборной Украины забил роскошный гол "в стиле Месси". Видео

Украинский футболист "Мехелена" Марьян Швед отметился великолепным ударом в матче 1/16 финала Кубка Бельгии.

23-летний полузащитник сборной Украины вышел в стартовом составе на игру против "РВД Моленбека", выступающем во втором дивизионе, и отметился на 65-й минуте.

Швед получив прострельную передачу, мастерски обработал мяч, ушел "в стиле Месси" от защитника и четко пробил в нижний угол мимо голкипера. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Для Шведа этот гол стал 4-м в текущем сезоне в Бельгии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 января Швед принес победу (3:2) своей команде в матче 22-го тура Высшей лиги Бельгии .

В игре против "Васланд-Беверена" украинский хавбек сделал голевую передачу, а также забил два мяча.

В декабре прошлого года Марьян отличился победным голом в домашнем матче чемпионата Бельгии против "Мускрона".