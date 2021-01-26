Футболист сборной Украины провел феерический матч в Бельгии, забив победный гол на последних секундах

Украинский футболист "Мехелена" Марьян Швед принес победу (3:2) своей команде в матче 22-го тура Высшей лиги Бельгии .

В игре против "Васланд-Беверена" 23-летний полузащитник сборной Украины сделал голевую передачу, а также забил два мяча.

На 9-й минуте Швед отдал прострельную передачу в центр штрафной площадке, где Сэнди Уолш расстрелял голкипера.

На 26-й минуте украинец уже сам отметился голом, убежав в контратаку.

На второй добавленной минуте Марьян забил победный мяч, четко реализовав свой шанс.

Авторитетный портал Whoscored поставил Шведу 9,2 назвав его лучшим игроком матча. Наш соотечественник сделал 8 ударов (из них дважды в створ), отдал 30 передач (3 ключевые). Точность составила 80%.

Эта победа позволила "Мехелену" с 32 очками подняться на 10-е место в турнирной таблице.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре прошлого года Швед отличился победным голом в домашнем матче чемпионата Бельгии против "Мускрона".