Футболист сборной Украины возглавил рейтинг лучших игроков Евро-2020

Защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко после матча с Англией вышел на первое место в списке лучших игроков Евро-2020 по количеству перехватов мяча. За пять поединков континентального первенства 25-летний уроженец Сак совершил 49 таких действий, сообщает "Команда1".

Всего Матвиенко в каждом из матчей чемпионата Европы-2020 выходил на поле в стартовом составе и ни разу не был досрочно заменен.

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Кроме Матвиенко в 10 лучших попал и Илья Забарный. У футболиста "Динамо" 36 перехватов. Еще один динамовец Александр Караваев расположился на 13-й позиции с показателем 28.

В тройку лидеров кроме Матвиенко вошли Томаш Каласа из Чехии (46) и швед Маркус Даниэльссон (44).

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по футболу в четвертьфинале чемпионата Европы-2020 разгромно проиграла Англии и покинула турнир.

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Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".