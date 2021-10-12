Еще одна украинская спортсменка собралась сменить гражданство

Многократная чемпионка мира по тайскому боксу и боец смешанных единоборств Елена Овчинникова собирается сменить гражданство. 34-летняя уроженка Днепра несколько раз отказывала представителям разных стран в предложениях выступать под их флагом. Теперь же серьезно задумалась о новом паспорте.

В комментарии "Спорт 24" знаменитая спортсменка рассказала о желании уехать за рубеж. Овчинникова недовольна отношением к ней чиновников.

"В последнее время часто задумываюсь, почему бы не поехать за границу и не выступать под флагом другой страны. Там у меня гораздо больше признания и плюсов. Сейчас я еще раздумываю. Еще есть время, пока залечиваю травму. Попробую дальше биться в двери различных учреждений. Но, если ничего не получится, я все же покину Украину", – поделилась своими мыслями Елена.

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Овчинникова становилась чемпионкой мира по кикбоксингу по версиям WKA (2008, 2010 гг.) и ISKA (2009, 2010 гг.), а также чемпионкой Европы по кикбоксингу и тайскому боксу по версии ISKA.

Периодически украинцы меняют спортивное гражданство. За годы независимости более 140 атлетов получили паспорта других держав, позже многие добивались высоких результатов.

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