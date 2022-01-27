Футболист "Шахтера" рассказал, как поступали в Киеве с "парнями из Донецка"

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов, в эфире Youtube-канала "Пряма червона" в гостях у Василькова и Фоззи вспомнил, что многие жители Донецка, которые спасались от войны в Киеве, столкнулись после переезда в столицу с харрасментом от местных жителей. По словам Кривцова, "ребятам и окна разбивали, и шины порезали".

В тоже время сам Кривцов избежал подобной участи, так как у него прописка в Запорожье, поэтому машина на запорожских номерах.

Фоззи резонно отметил, что водители на донецких номерах тоже сперва на дорогах вели себе соответствующее.

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Футболист "Шахтера" в ответ рассказал, что из-за отсутствия пробок, в Донецке и Запорожье особенно комфортно себя чувствовали любители быстрой езды.

"Я сначала ненавидел Киев из-за этих пробок, но потом когда ты уже привыкаешь к этому ритму жизни. То уже легко стою в пробках: или передачу какую-то включу, или музыку слушаю. Тут уже негде разогнаться, ездишь себе комфортно", – подытожил Кривцов.

Ранее Кривцов рассказал о своих проблемах в связи с оккупацией Донецка Россией.

В частности, 30-летнему уроженцу Запорожья только в этом году удалось продать свою квартиру в столице Донбасса, да и то очень дешево.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Кривцов получил тяжелую травму и с очень большой вероятностью пропустит матч сборной Украины против Шотландии в плей-офф отбора на ЧМ-2022. Он получил перелом малоберцовой кости.

Журналисты уточняют, что свое повреждение 30-летний Кривцов получил из-за гололеда. Бытовой характер травмы подтвердил врач "горняков" Артур Глущенко.

В текущем сезоне Кривцов уступил бразильцу Витао постоянное место в основе "Шахтера". В активе Сергея 13 матчей и 813 сыгранных минут во всех турнирах в составе "горняков". Опытный защитник отметился автоголом в матче Лиги чемпионов с "Реалом" (0:5).