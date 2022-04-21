Футболист сборной Украины расплакался в эфире после слов про войну и не смог продолжить пресс-конференцию. Видео

Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев не смог сдержать эмоций, выступая на пресс-конференции после матча в Румынии против местного ЧФР Клуж. Благотворительный поединок в рамках турне "Матч за мир! Остановим войну!" состоялся в городе Клуж-Напока и завершился нулевой ничьей.

В эфире клубного канала "Динамо" Караваев поблагодарил всех румын за поддержку и за возможность сыграть этот поединок. Александр признался, что было очень непросто выйти на поле и отбегать матч, но это единственное, что он мог сделать для страны в такой ситуации: собрать деньги на помощь пострадавшим.

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В конце своего общения с прессой, игроку сборной Украины предложили обратиться к соотечественникам, оставшимся на родине и тем, кто ее защищает от российских оккупантов.

"Большое спасибо, низкий поклон. Потому что они защищают нашу землю... " – начал футболист, но закончить речь не смог из-за слез. Модератор решил на этом закончить пресс-конференцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" несколько дней назад на стадионе в Стамбуле со счетом 3:1 обыграло турецкий "Галатасарай".

До этого с таким же счетом 3:1 в Варшаве "бело-синие" одолели местную "Легию".