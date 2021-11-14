Футболист сборной Украины переходит в московский "Локомотив" за "баснословную сумму" – СМИ

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Марк Мампасси переходит в Локомотив

Украинский защитник "Шахтера" Марк Мампасси переходит в московский "Локомотив" за 4 млн евро, сообщает у себя в Telegram-канале журналист Иван Карпов. Контракт будет подписан на 5 лет.

Другой журналист Сергей Егоров информирует, что зарплата 18-летнего центрхава в столичном российском клубе составит 500 тысяч евро.

Занимается его переездом в Россию украинский агент Вадим Шаблий. Зимой 2020-го у тогда еще 17-летнего подростка на руках имелось предложение от французского "Реймса", но по решению мамы футболиста, он решил переподписать контракт с "Шахтой" и уехал в аренду в Мариуполь.

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Стоимость Мампасси составляет 200 000 евро.

Там Марк начал играть. Он котировался как самый талантливый игрок академии горняков по своему возрасту. Главный селекционер "Шахтера" Жозе Бота утверждал, что через несколько лет Мампасси будет играть в Европе и стоить более 20 млн евро. Но Марк решил продолжит карьеру в России.

Родился Мампасси в Донецке: папа — конголезец, мама — украинка. Изначально "Локо" хотел увести футболиста через схему с войной, повторив историю с Александром Зинченко. Но в итоге, "железнодорожники" приняли решение напрямую выкупить игрока.

По информации Карпова, у Марке на ряду с очевидными достоинствами (высокий, крепкий, быстрый, с качественной правой ногой) — есть существенный недостаток: игрок замкнутый и слабохарактерный.

"Возможность оформить российский паспорт всего за пару месяцев и отсутствие сильных молодых центрбэков в России соблазнили селекцию Рангника и подтолкнули к покупке Мампасси за, на первый взгляд, баснословные для этого футболиста деньги", – написал Карпов

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Марк Мампасси

В 2019 году был вызван в юниорскую сборную Украины (U-17), за которую провел 12 матчей, забив 2 гола. В юношеской национальной команде (U-19) выступает с 2021 года.

Марк Мампасси в защите

Трансферная стоимость Мампасси составляет 200 000 евро.

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