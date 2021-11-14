Футболист сборной Украины переходит в московский "Локомотив" за "баснословную сумму" – СМИ

Украинский защитник "Шахтера" Марк Мампасси переходит в московский "Локомотив" за 4 млн евро, сообщает у себя в Telegram-канале журналист Иван Карпов. Контракт будет подписан на 5 лет.

Другой журналист Сергей Егоров информирует, что зарплата 18-летнего центрхава в столичном российском клубе составит 500 тысяч евро.

Занимается его переездом в Россию украинский агент Вадим Шаблий. Зимой 2020-го у тогда еще 17-летнего подростка на руках имелось предложение от французского "Реймса", но по решению мамы футболиста, он решил переподписать контракт с "Шахтой" и уехал в аренду в Мариуполь.

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Там Марк начал играть. Он котировался как самый талантливый игрок академии горняков по своему возрасту. Главный селекционер "Шахтера" Жозе Бота утверждал, что через несколько лет Мампасси будет играть в Европе и стоить более 20 млн евро. Но Марк решил продолжит карьеру в России.

Родился Мампасси в Донецке: папа — конголезец, мама — украинка. Изначально "Локо" хотел увести футболиста через схему с войной, повторив историю с Александром Зинченко. Но в итоге, "железнодорожники" приняли решение напрямую выкупить игрока.

По информации Карпова, у Марке на ряду с очевидными достоинствами (высокий, крепкий, быстрый, с качественной правой ногой) — есть существенный недостаток: игрок замкнутый и слабохарактерный.

"Возможность оформить российский паспорт всего за пару месяцев и отсутствие сильных молодых центрбэков в России соблазнили селекцию Рангника и подтолкнули к покупке Мампасси за, на первый взгляд, баснословные для этого футболиста деньги", – написал Карпов

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В 2019 году был вызван в юниорскую сборную Украины (U-17), за которую провел 12 матчей, забив 2 гола. В юношеской национальной команде (U-19) выступает с 2021 года.

Трансферная стоимость Мампасси составляет 200 000 евро.