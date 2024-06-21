Футболист сборной Украины объяснил, почему разрыдался после матча со Словакией на Евро-2024

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук признался, что пережил сильные эмоции после окончания матча со Словакией во втором туре группового этапа чемпионата Европы-2024. Наш футболист отметился победным голом, а финальный свисток застал его в слезах.

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В комментарии официальному сайту Европейского футбольного союза (УЕФА) Яремчук отметил, что долго готовился к континентальному первенству, на котором хотел отличиться голом. Форвард напомнил, что минувший клубный сезон получился для него непростым из-за трансфера и травм.

"Это был тяжелый сезон: травмы, смены клубов и так далее. Но я здесь, я в хорошей форме и не удивлен, что забил сегодня, потому что я усердно работаю каждый день. Бог все видит и дает мне возможности забить. Я горжусь тем, что нахожусь здесь и играю за свою страну. Сегодня для меня особенный день. Залогом победы стал командный дух. Мы говорили сегодня с президентом Зеленским. Он здорово мотивировал нас. Вы знаете, насколько сложная ситуация в нашей стране, поэтому мы должны подарить радость нашему народу", – сказал Яремчук.

Ранее лавный тренер сборной Украины Сергей Ребров признался, что сказал игрокам в перерыве матча со Словакией и почему выбрал Анатолия Трубина вратарем.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитические порталы назвали лучшего и худшего футболистов сборной Украины в матче со Словакией на Евро-2024.

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