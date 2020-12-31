Футболист сборной Украины дисквалифицирован за хамский поступок в Бельгии
Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук был дисквалифицирован на один матч за удар соперника, говорится в решении Дисциплинарного комитета, которое в Twitter опубликовала Бельгийская ассоциация футбола.
Также форвард сборной Украины получил штраф в одну тысячу евро плюс 500 евро условно. Вторую сумму футболист будет вынужден заплатить, если до конца следующего года заработает еще одно удаление в бельгийском первенстве.
Напомним, что 25-летний Яремчук в поединке 19-го тура чемпионата Бельгии против " Кортрейка" сильно толкнул Петара Голубовича. Рефери сразу показал нашему соотечественнику красную карточку.
December 26, 2020
Для Яремчука это удаление стало третьим в карьере. Первые две красные карточки украинец заработал в 2013 году в Первой лиге, выступая за "Динамо-2".
Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом туре Яремчук забил гол в своем 100-м матче в бельгийском первенстве. Форвард расписался в воротах "Васланд-Беверена" (3:0).