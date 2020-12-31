Футболіста збірної України дискваліфіковано за хамський вчинок у Бельгії

Українського нападника "Гента" Романа Яремчука було дискваліфіковано на один матч за удар суперника, йдеться в рішенні Дисциплінарного комітету, яке у Twitter опублікувала Бельгійська асоціація футболу.

Також форвард збірної України отримав штраф на одну тисячу євро плюс 500 євро умовно. Другу суму футболіст буде змушений заплатити, якщо до кінця наступного року заробить ще одне вилучення в бельгійській першості.

Нагадаємо, що 25-річний Яремчук у поєдинку 19-го туру чемпіонату Бельгії проти "Кортрейка" сильно штовхнув Петара Голубовича. Рефері відразу показав нашому співвітчизнику червону картку.

Для Яремчука це вилучення стало третім у кар'єрі. Перші дві червоні картки українець заробив у 2013 році в Першій лізі, виступаючи за "Динамо-2".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у минулому турі Яремчук забив гол у своєму 100-му матчі в бельгійськiй першості. Форвард розписався у воротах "Васланд-Беверена" (3:1).