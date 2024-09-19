Футболист сборной России устроил бунт в американском клубе

Российский полузащитник "Атланты" Алексей Миранчук и его юристы потребовали от американского клуба публиковать составы без национальностей, сообщает инсайдер Иван Карпов. По его словам, 28-летнему футболисту сборной России не понравилось, что рядом с его фото нет флага РФ.

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Российский полузащитник был единственным, чей флаг не указывали в соцсетях при публикации состава на матч.

Однако перед игрой с "Интер Майами" (2:2) в соцсетях "Атланты" выложили фото, где ни у одного из игроков не был указан флаг его страны.

"Алексею не понравилось, что клуб отображает гражданство каждого игрока, а под фамилией россиянина оставляет пустое место вместо триколора. Сторона футболиста сборной России попросила "Атланту" анонсировать состав в едином стиле. Потому что отсутствие флага под Миранчуком выглядело дискриминацией по национальному признаку и затрагивало интересы игрока.

Руководство американского клуба согласилось с полузащитником и объяснило, что публикация состава без российского триколора – это самодеятельность персонала низшего звена а-ля дизайнер или SMM-щик, а не директоров. И когда Мира обозначил проблему, то ее моментально устранили", – написал Карпов.

Отметим, что раньше с Миранчуком в итальянской "Аталанте" играл лидер сборной Украины Руслан Малиновский. Главный тренер команды Джанпьеро Гасперини, комментируя ситуацию с войной в Украине, заявил, украинец не имеет проблем со своим российским партнером. Оба футболиста придерживаются мнения, что жизни людей важнее, чем границы стран и их национальные флаги.

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