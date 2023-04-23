Футболист сборной Испании забил гол редчайшим "ударом скорпиона". Видео

Испанский полузащитник "Вест Хэма" Пабло Форнальс отметился фантастическим ударом в 32-м туре английской Премьер-лиги. 27-летний футболист сборной Испании установил окончательный счет в матче с "Борнмутом" (4:0).

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На 72-й минуте Форнальс откликнулся на прострельную фланговую передачу Джеррода Боуена. Испанец немного проскочил точку, откуда можно было ударить прицельно и у него не оставалось выбора, как попытаться забить ударом пяткой в прыжке через себя.

Такое исполнение в футболе называется "ударом скорпиона" и является одним из редчайших приемов. Форнальс смог сложиться и пяткой правой ноги отправить мяч в ворота.

Отметим, что последний раз таким ударом в европейском чемпионате забивали два года назад. Тогда отличился бельгийский нападающий нидерландского "Гронингена" Сирил Нгонге.

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