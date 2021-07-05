Футболист сборной Бразилии вырубил соперника ударом в стиле каратэ и был удален с поля. Видео

Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус заработал красную карточку за грубейший фол в матче четвертьфинала Кубка Америки против Чили. Несмотря на это, его команда одержала победу (1:0).

В начале второго тайма при счете 1:0 форвард "Манчестер Сити" пытался достать мяч, высоко задрав ногу, но не заметил, что игрок соперников Эухенио Мена уже сыграл головой. Он влетел в защитника и уложил его на газон ударом в стиле каратэ. (На видео момент можно посмотреть, начиная с 06:10) .

Главная звезда сборной Бразилии Неймар встал на защиту партнера по команде.

"Жезусу просто не повезло. Он смотрел на мяч, а не на соперника, поэтому, к сожалению, заработал удаление", – объяснил игрок ПСЖ.

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В полуфинале команда Жезуса сыграет с Перу. В случае выхода в финал бразильцы встретятся с победителем пары Аргентина – Колумбия.

Что касается самого нападающего, то он принял участие в четырех матчах и отличился одной результативной передачей.

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник сборной Колумбии Луис Диас забил шедевральный гол ударом через себя в ворота Бразилии на групповом этапе Кубка Америки.