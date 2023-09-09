Футболист сборной Англии закончил интервью фразой 'Слава Украине!'. Видео

Опорный полузащитник сборной Англии Деклан Райс поддержал нашу страну после игры во Вроцлаве. 24-летний футболист "Арсенала" закончил свое послематчевое интервью фразой "Слава Украине!".

Видео дня

Журналистка, услышав знаменитую фразу от англичанина едва сдержала эмоций. Девушка в последний момент смогла собраться и благодарно похлопала спортсмена по плечу.

Отметим, что Райс по происхождению является ирландцем и до 2019 года выступал за сборную Ирландии, сыграв три поединка. С 2019 Деклан защищает цвета национальной команды Англии, успев провести с того времени 43 матча, забив 3 гола.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по футболу в 5-м туре квалификации на Евро-2024 сыграла вничью против команды Англии. Поединок в Польше на стадионе "Тарчински Арена" завершился со счетом 1:1.

Перед игрой украинские болельщики, пришедшие поддержать свою сборную, устроили потрясающий перфоманс. Зрители на трибунах стадиона в польском Вроцлаве вместе с неувядающим мэтром украинской эстрады Тарасом Петриненко фантастически исполнили гимн Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!