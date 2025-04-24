Футболист решил спрятаться под кроватью, когда бандиты похищали его жену и дочь

Жена и пятилетний ребенок перспективного эквадорского футболиста Джексона Родригеса были похищены ранним утром в среду, сообщает ESPN со ссылкой на местную полицию. Преступники ворвались в дом в поисках 26-летнего защитника клуба "Эмелек".

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По данным начальника полиции Эдисона Родригеса, похищение произошло около 3 часов ночи в прибрежном городе Гуаякиль.

Сам Родригес рассказал на допросе, что, услышав, как выбивают входную дверь, спрятался под кроватью. По словам полицейского, преступники забрали его жену и ребенка после того, как спросили у женщины, находится ли Родригес дома.

По словам самого футболиста, он видел из окна, что злоумышленники скрылись на сером пикапе с двойной кабиной. Джексон Родригес выступает за "Эмелек" с 2018 года.

Инцидент произошел на фоне чрезвычайного положения, введенного 10 дней назад правительством в девяти регионах страны, включая провинцию Гуаяс, к которой относится Гуаякиль. Это позволяет силовикам проводить операции по борьбе с организованной преступностью, которую власти считают виновной в росте насилия.

По данным правительства, Эквадор сталкивается с ростом преступности и ощущением небезопасности уже четыре года, а в начале текущего года ситуация ухудшилась. С января по март в стране было зафиксировано 2345 случаев насильственной смерти, из них 742 – в Гуаякиле, расположенном в 270 километрах к юго-западу от столицы, Кито.

Ранее мишенью преступников становились и другие спортсмены. В декабре 2024 года футболист Педро Перласа, выступавший за "Лигу де Кито", был похищен в городе Эсмеральдас, примерно в 180 километрах к северо-западу от столицы. Спустя несколько дней его удалось спасти.

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